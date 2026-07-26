F1 Norris domina il GP d’Ungheria Podio di platino per Antonelli la Ferrari spreca un’occasione

Notizia in breve

Lando Norris ha vinto il Gran Premio d’Ungheria, concluso con un vantaggio significativo sugli avversari. Antonelli ha conquistato il podio di prima posizione. La Ferrari ha perso un’opportunità di punti importanti, senza riuscire a salire sul podio. La gara si è disputata con Norris che ha dominato dall’inizio alla fine, portando a casa la sua prima vittoria stagionale. La corsa si è disputata prima della pausa estiva del campionato.