F1 Norris domina il GP d’Ungheria Podio di platino per Antonelli la Ferrari spreca un’occasione
Lando Norris ha vinto il Gran Premio d’Ungheria, concluso con un vantaggio significativo sugli avversari. Antonelli ha conquistato il podio di prima posizione. La Ferrari ha perso un’opportunità di punti importanti, senza riuscire a salire sul podio. La gara si è disputata con Norris che ha dominato dall’inizio alla fine, portando a casa la sua prima vittoria stagionale. La corsa si è disputata prima della pausa estiva del campionato.
Lando Norris completa l’opera e vince per dispersione il Gran Premio d’Ungheria 2026, centrando il primo successo della stagione (all’undicesima gara) nell’ultimo appuntamento in calendario prima della sosta estiva. Il campione del mondo in carica ha dominato la scena all’Hungaroring, trionfando dalla pole position con una prestazione magistrale e ottenendo il dodicesimo successo della carriera. Il pilota inglese della McLaren è tornato sul gradino più alto del podio per la prima volta da Interlagos 2025, dimostrando una netta superiorità in gara a livello di ritmo dopo una sbavatura in partenza che aveva consentito al compagno di squadra Oscar Piastri di prendere la testa della corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it
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