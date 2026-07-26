F1 Norris domina il GP d’Ungheria Podio di platino per Antonelli la Ferrari spreca un’occasione

Da oasport.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lando Norris ha vinto il Gran Premio d’Ungheria, concluso con un vantaggio significativo sugli avversari. Antonelli ha conquistato il podio di prima posizione. La Ferrari ha perso un’opportunità di punti importanti, senza riuscire a salire sul podio. La gara si è disputata con Norris che ha dominato dall’inizio alla fine, portando a casa la sua prima vittoria stagionale. La corsa si è disputata prima della pausa estiva del campionato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lando Norris completa l’opera e vince per dispersione il Gran Premio d’Ungheria 2026, centrando il primo successo della stagione (all’undicesima gara) nell’ultimo appuntamento in calendario prima della sosta estiva. Il campione del mondo in carica ha dominato la scena all’Hungaroring, trionfando dalla pole position con una prestazione magistrale e ottenendo il dodicesimo successo della carriera. Il pilota inglese della McLaren è tornato sul gradino più alto del podio per la prima volta da Interlagos 2025, dimostrando una netta superiorità in gara a livello di ritmo dopo una sbavatura in partenza che aveva consentito al compagno di squadra Oscar Piastri di prendere la testa della corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Antonelli.

f1 norris domina il gp d8217ungheria podio di platino per antonelli la ferrari spreca un8217occasione
© Oasport.it - F1, Norris domina il GP d’Ungheria. Podio di platino per Antonelli, la Ferrari spreca un’occasione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Norris domina, gran podio per Antonelli! Flop FerrariLando Norris ha vinto il Gran Premio d'Ungheria, dominando la corsa dalla prima posizione.

F1, Norris vince il GP d’Ungheria: Antonelli terzo e sempre leader, Ferrari fuori dal podioIl pilota della McLaren conquista il GP d’Ungheria, con Verstappen secondo e Antonelli terzo.

Temi più discussi: F1. GP Ungheria, Piastri dopo le qualifiche: Impeding Hamilton? Mi aspettavo si spostasse - Formula 1; GP Belgio: Antonelli domina le qualifiche a Spa davanti a Verstappen; NASCAR, Logano domina a North Wilkesboro; Kimi Antonelli il nuovo padrone della F1: domina sulla mitica pista di Spa 73 anni dopo Ascari.

podio di f1 norris domina ilFormula 1, Norris domina in Ungheria: Antonelli terzo allunga nel Mondiale: Ferrari giù dal podioLando Norris ritrova il successo trionfando nel Gran Premio di Ungheria di Formula 1. Il pilota della McLaren, dopo un sabato perfetto, domina anche la ... gazzettadelsud.it

podio di f1 norris domina ilF1 Ungheria, ‘prima’ da numero 1 per Lando Norris. Antonelli sul podio, altra penalità per HamiltonLeclerc approfitta dei cinque secondi inflitti al compagno di squadra per rubargli il quarto posto dopo la bandiera a scacchi. sportal.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web