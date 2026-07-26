La griglia di partenza del GP d’Ungheria 2026 è stata riorganizzata dopo le penalità inflitte a due piloti in testa alla classifica. Il primo e il secondo in campionato, rispettivamente, sono stati penalizzati e spostati in posizioni inferiori. La modifica ha coinvolto anche altri piloti, modificando così le prime file dello schieramento. La decisione ha portato a un riordino completo della griglia di partenza.

La griglia di partenza del GP d’Ungheria 2026 di F1 è stata riscritta in maniera significativa. Sono stati infatti penalizzati il primo ed il secondo della classifica generale: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) e Lewis Hamilton (Ferrari). Entrambi verranno arretrati di tre posizioni rispetto al risultato conseguito in pista. La sanzione più scontata appariva quella di Hamilton: l’ impeding commesso nei confronti dell’australiano Oscar Piastri era sembrato subito piuttosto netto. Dunque il pilota del Cavallino Rampante dovrà cercare la rimonta dalla quinta posizione. Non sarà semplice, su un circuito dove effettuare sorpassi è complicatissimo. Sono servite invece oltre due ore e mezza ai commissari per arrivare ad una decisione nei confronti di Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - F1, la nuova griglia di partenza del GP d’Ungheria 2026: cosa cambia con le penalità a Hamilton ed Antonelli

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