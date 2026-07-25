LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | ufficiale la penalità per Hamilton! Cambia la griglia di partenza

Notizia in breve

Lewis Hamilton ha ricevuto una penalità di tre posizioni sulla griglia di partenza nel Gran Premio di Ungheria 2026. La sanzione è stata ufficializzata alle 18.45, a causa di aver provocato un impeding nei confronti di Piastri durante le qualifiche. La penalità comporta uno spostamento di tre posti in partenza rispetto alla posizione originaria. La modifica alla griglia di partenza è stata comunicata ufficialmente e aggiornata in tempo reale.