LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | ufficiale la penalità per Hamilton! Cambia la griglia di partenza
Lewis Hamilton ha ricevuto una penalità di tre posizioni sulla griglia di partenza nel Gran Premio di Ungheria 2026. La sanzione è stata ufficializzata alle 18.45, a causa di aver provocato un impeding nei confronti di Piastri durante le qualifiche. La penalità comporta uno spostamento di tre posti in partenza rispetto alla posizione originaria. La modifica alla griglia di partenza è stata comunicata ufficialmente e aggiornata in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA AGGIORNATA AGGIORNAMENTO 18.45: ufficiale la penalità a Lewis Hamilton. 3 posizioni per aver provocato un impeding nei confronti di Piastri. Dunque partirà dalla quinta posizione! Si attende a breve la decisione su Antonelli per infrazione in regime di bandiera gialla. 17.11 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. Continuate a seguirci per conoscere l’esito dell’investigazione nei confronti di Hamilton. Un saluto sportivo. 17.09 Anche se ad Antonelli venisse cancellato il tempo per la bandiera gialla, dovrebbe rimanere comunque quarto. Diverso il discorso per Hamilton: in caso di penalità per impeding nei confronti di Piastri, allora arretrerebbe di 3 posizioni sulla griglia di partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it
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