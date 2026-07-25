Cambia la griglia di partenza del GP Ungheria di F1 | pesante penalità per Hamilton dopo le qualifiche

Lewis Hamilton partirà dalla quarta posizione nel Gran Premio d’Ungheria di F1, dopo essere stato penalizzato di tre posti sulla griglia di partenza. La penalità è stata inflitta per aver ostacolato un altro pilota durante le qualifiche. Di conseguenza, il ferrarista che avrebbe dovuto partire dalla prima fila scivola al quinto posto. La decisione ha modificato la disposizione di partenza rispetto a quella iniziale, influenzando le strategie di gara.

Lewis Hamilton è stato penalizzato di tre posizioni sulla griglia del GP d'Ungheria per aver ostacolato Oscar Piastri durante le qualifiche. Il ferrarista perde la prima fila e arretra al quinto posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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