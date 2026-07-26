F1 il Gp del Bahrein trasloca in Malesia | si corre a Sepang il 4 ottobre
Il Gran Premio del Bahrein si terrà nel 2026 a Sepang, in Malesia, dal 2 al 4 ottobre. La gara, originariamente prevista in Bahrain, sarà disputata sul Circuito Internazionale di Sepang. La decisione è stata comunicata da Formula 1 e FIA e colloca l’evento tra le tappe dell’Azerbaigian e di Singapore nel calendario stagionale. La modifica riguarda esclusivamente il luogo, mentre le date rimangono invariate rispetto a quanto previsto inizialmente.
Milano, 26 luglio 2026 – La Formula 1 ritrova la Malesia, ma non il suo Gran Premio. È questa la particolarità dell'annuncio diffuso oggi da Formula 1 e FIA: la Malesia ospiterà il Gran Premio di Formula 1 del Bahrein presso il Circuito Internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre 2026, tra i Gran Premi dell' Azerbaigian e di Singapore. La corsa manterrà quindi il nome del Bahrein, pur disputandosi su un altro continente, e assumerà una denominazione inedita: Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Il ritorno a Sepang dopo nove anni. Alla base della decisione c'è la necessità di recuperare una data che sembrava persa per sempre. Il Gran Premio del Bahrein non si è potuto correre lo scorso aprile a Sakhir a causa della guerra in corso nell'area del Golfo Persico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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