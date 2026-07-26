F1 il Gp del Bahrein trasloca in Malesia | si corre a Sepang il 4 ottobre

Notizia in breve

Il Gran Premio del Bahrein si terrà nel 2026 a Sepang, in Malesia, dal 2 al 4 ottobre. La gara, originariamente prevista in Bahrain, sarà disputata sul Circuito Internazionale di Sepang. La decisione è stata comunicata da Formula 1 e FIA e colloca l’evento tra le tappe dell’Azerbaigian e di Singapore nel calendario stagionale. La modifica riguarda esclusivamente il luogo, mentre le date rimangono invariate rispetto a quanto previsto inizialmente.