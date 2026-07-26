F1 highlights Gp Ungheria | Verstappen beffa Hamilton vince un impeccabile Norris

Notizia in breve

Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Ungheria, mantenendo un passo impeccabile durante tutta la gara. Max Verstappen ha conquistato il secondo posto grazie a un sorpasso su Hamilton. Kimi Antonelli, partito dalla settima posizione, è risalito fino al terzo posto. La corsa ha visto numerosi sorpassi e strategie che hanno influenzato il risultato finale, con Norris che ha gestito bene la gara senza errori.