F1 highlights Gp Ungheria | Verstappen beffa Hamilton vince un impeccabile Norris
Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Ungheria, mantenendo un passo impeccabile durante tutta la gara. Max Verstappen ha conquistato il secondo posto grazie a un sorpasso su Hamilton. Kimi Antonelli, partito dalla settima posizione, è risalito fino al terzo posto. La corsa ha visto numerosi sorpassi e strategie che hanno influenzato il risultato finale, con Norris che ha gestito bene la gara senza errori.
È Lando Norris a vincere il Gran Premio di Ungheria, dopo una gara ricca di sorpassi e strategie che hanno fatto la differenza. Il pilota della McLaren non sbaglia nulla e chiude davanti a un ottimo Max Verstappen, protagonista di un clamoroso sorpasso su Hamilton, e a Kimi Antonelli, che risale così dal settimo posto. Deludono le Ferrari, al di sotto rispetto alle aspettative, con Leclerc che taglia il traguardo in quarta posizione davanti al compagno di squadra, penalizzato per aver superato il limite di velocità in pit lane. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
Qualifying Highlights | 2026 Belgian Grand Prix
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