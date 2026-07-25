F1 GP Ungheria | highlights qualifiche Norris beffa Hamilton e fa sua la pole

Notizia in breve

Nelle qualifiche del Gran Premio di Ungheria, Lando Norris ha ottenuto la pole position, superando Lewis Hamilton di appena 12 millesimi. Nel finale delle sessioni di qualificazione si sono verificati diversi eventi che hanno influenzato i tempi. Norris ha concluso con il miglior tempo, mentre Hamilton si è posizionato subito dietro di lui, risultando il secondo. La sessione si è conclusa con un finale molto combattuto tra i piloti.