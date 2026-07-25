F1 GP Ungheria | highlights qualifiche Norris beffa Hamilton e fa sua la pole
Nelle qualifiche del Gran Premio di Ungheria, Lando Norris ha ottenuto la pole position, superando Lewis Hamilton di appena 12 millesimi. Nel finale delle sessioni di qualificazione si sono verificati diversi eventi che hanno influenzato i tempi. Norris ha concluso con il miglior tempo, mentre Hamilton si è posizionato subito dietro di lui, risultando il secondo. La sessione si è conclusa con un finale molto combattuto tra i piloti.
Succede di tutto nel finale delle qualifiche del Gp di Ungheria, con Lando Norris che centra la pole position, piazzandosi davanti a Lewis Hamilton per soli 12 millesimi. Il britannico, però, partirà quinto dopo essere stato penalizzato di tre posizioni in griglia per aver ostacolato Oscar Piastri. In prima fila, dunque, scatterà l'altra Ferrari di Charles Leclerc, mentre dietro di lui ci saranno Antonelli e lo stesso Piastri. Delusione per Max Verstappen, che partirà sesto dopo un testacoda nel finale. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
BEFFA NORRIS IN UNGHERIA! POLE per 0.012s su Hamilton! | L'ULTIMO GIRO del Q3 all'HUNGARORING
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