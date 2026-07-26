F1 GP Ungheria | Leclerc parte male che lotta tra le due McLaren
Nel Gran Premio d'Ungheria, la partenza delle due McLaren è stata molto buona: Piastri ha superato prima Leclerc e poi Norris, che aveva preso la pole. Leclerc ha avuto una partenza meno efficace e si è trovato in difficoltà subito dopo lo scatto. Norris, invece, è riuscito a mantenere la posizione di partenza. La gara ha visto quindi le due McLaren protagoniste nelle prime fasi, con Piastri che ha preso il comando.
Partenza a fionda della McLaren nel Gp di Ungheria, con Piastri che supera prima Charles Leclerc e poi anche il compagno di squadra Norris, partito dalla pole position. Guarda la partenza e il primo giro. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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