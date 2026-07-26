F1 GP Ungheria 2026 | vince Norris Antonelli allunga?

Lando Norris ha vinto il Gran Premio d’Ungheria 2026 partendo dalla pole position, interrompendo un record che durava dal 2020. Da allora, nessun pilota partito in testa aveva conquistato la vittoria su questo circuito. La gara si è svolta all’Hungaroring, con Norris che ha tagliato il traguardo davanti agli altri concorrenti. Non sono stati registrati altri dettagli sulle posizioni o sugli eventuali incidenti.

All’Hungaroring si è rotto un incantesimo che durava da cinque anni. Lando Norris ha vinto il Gran Premio d’Ungheria partendo dalla pole position, e non succedeva dal 2020 di Lewis Hamilton: dal 2021 in poi, su questo tracciato, chi partiva davanti a tutti non aveva mai visto la bandiera a scacchi per primo. È la prima vittoria stagionale del campione del mondo in carica e la prima della McLaren nel 2026, in un campionato che fino a ieri si erano divisi soltanto Mercedes e Ferrari. Alle sue spalle Max Verstappen e Kimi Antonelli, che con il terzo posto va alla pausa estiva con il margine più largo della sua stagione. Il duello McLaren che ha deciso la gara. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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FERRARI GARA GP UNGHERIA 2026: VINCE NORRIS, ANALISI STRATEGIA

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