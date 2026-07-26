Ex campo Rom di Caivano bonificato

L’ex campo Rom di Caivano è stato completamente bonificato. La zona, che era occupata in passato da roulotte e tende, ora appare sgombra e ripulita. La bonifica ha riguardato rimozione di rifiuti e strutture abbandonate. La procedura si è conclusa nelle ultime settimane, lasciando l’area libera da insediamenti e detriti. Nessuna presenza di strutture o persone è stata segnalata al momento.

Guardia Medica Turistica a Bacoli, Ischia e Procida: perché il servizio non è stato istituito? L’ex campo Rom di Caivano è stato completamente risanato e riconsegnato alla collettività dopo un articolato intervento di bonifica ambientale che ha consentito di eliminare i rifiuti accumulati nel corso degli anni, compresi quelli classificati come speciali e pericolosi. L’operazione rappresenta uno dei risultati più significativi nell’ambito del programma di recupero della Terra dei Fuochi, il territorio tra le province di Napoli e Caserta per lungo tempo segnato da sversamenti illeciti e gravi fenomeni di inquinamento ambientale. A comunicare il completamento dei lavori è stato il Commissario unico per la bonifica della Terra dei Fuochi, Generale Giuseppe Vadalà, che ha seguito le attività insieme alla struttura commissariale. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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