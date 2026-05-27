furti e rapine blitz dei carabinieri in campo rom di caivano

Dalle prime ore del mattino, i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno eseguendo un fermo di indiziato di delitto nei confronti di 10 persone nel campo rom di Caivano. L’operazione si basa su un provvedimento emesso dalla Procura di Napoli Nord. Le forze dell’ordine sono entrate nel campo per eseguire le misure di fermo, senza ulteriori dettagli sulle accuse o sui reati specifici.

Dalle prime luci dell’alba, i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, stanno eseguendo un fermo di indiziato di delitto nei confronti di 10 persone residenti nel campo nomadi di Caivano, emesso dalla Procura di Napoli Nord. Gli indagati sono gravemente indiziati di associazione finalizzata alla commissione di reati predatori, rapina, furto aggravato, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Gli indagati si sarebbero resi autori di numerosi episodi delittuosi – oltre 70 – tra rapine ad automobilisti e furti ai danni di esercizi commerciali. Forza Italia, Tajani: “Vannacci su Marina Berlusconi? Io guardo a quello che faccio io” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Furti e rapine nel napoletano, blitz dei carabinieri in campo rom: 10 persone arrestate

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