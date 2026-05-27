I Carabinieri hanno effettuato un blitz in un campo rom a Caivano, mentre sul posto sono intervenute anche figure politiche che hanno richiesto lo sgombero e la bonifica delle aree. Sono state avanzate proposte per nuove misure volte a contrastare degrado e illegalità nella regione.

Operazione dei Carabinieri a Caivano e intervento politico: richieste di sgombero, bonifica delle aree e nuove misure per il contrasto al degrado e all’illegalità nei territori della Campania.. “L’operazione dei carabinieri scattata nei confronti di un gruppo di criminali nel campo rom di Caivano, rappresenta l’ennesima dimostrazione che questi siti sono nient’altro che la base operativa di chi pratica sistematicamente l’illegalità a tutti i livelli. Non c’è altra soluzione contro luoghi di degrado sociale, di abbandono, di totale mancanza di regole e fonte di pericolo per i cittadini, l’ambiente e la salute pubblica: lo sgombero degli accampamenti sull’intero territorio campano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Blitz al campo rom di Caivano, Nappi (Lega): gli sgomberi l’unica soluzione

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