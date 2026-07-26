Jannik Sinner ha deciso di non partecipare al torneo di Montreal, evitando così un impegno di 50 giorni e mantenendo freschezza per gli Us Open. La sua assenza si inserisce in un quadro più ampio di rinunce tra i giocatori di vertice, che preferiscono saltare anche i prestigiosi tornei Masters 1000. La scelta di Sinner riguarda quindi la gestione della propria forma fisica in vista delle competizioni più importanti della stagione.

La rinuncia di Jannik Sinner al torneo di Montreal è l'ennesimo schiaffo a un calendario talmente logorante da spingere i top player a rinunciare perfino ai tornei di maggior prestigio pensati proprio per loro: i Masters 1000. A causa dell'infortunio di Alcaraz (atteso a Cincinnati) e della decisione del 39enne Djokovic di centellinare le proprie presenze nel tour, la tappa canadese si ritrova senza tre top ten, con Zverev e Auger-Aliassime ai vertici del seeding. L'Open del Canada viene ospitato, a rotazione, nelle due principali città del Paese. L'anno scorso il direttore del torneo di Toronto, Karl Hale, bacchettò Sinner e Alcaraz, assenti anche allora, come Djokovic: “Jannik e Carlos dovrebbero guardare al nostro tour e impegnarsi a giocare i tornei più importanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Evitare un tour de force di 50 giorni ed essere fresco agli Us Open: perché Sinner salta Montreal

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