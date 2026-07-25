Sinner agli antipodi | dal tour de force primaverile alle 7 partite negli ultimi 2 mesi e mezzo

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha disputato finora 47 partite in questa stagione, con 44 vittorie e 3 sconfitte. Dopo aver raggiunto la semifinale agli Australian Open e i quarti di finale a Doha, ha vinto sette incontri di fila tra marzo e maggio. La sua serie è stata interrotta al secondo turno del Roland Garros. Negli ultimi due mesi e mezzo, ha giocato sette partite.

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Jannik Sinner ha giocato finora 47 partite in stagione, con un bilancio di 44 vittorie e 3 sconfitte: l’azzurro dopo la semifinale degli Australian Open ed i quarti di Doha, si è prodotto in un filotto vincente da marzo fino a maggio, prima della battuta d’arresto al secondo turno del Roland Garros. Tralasciando i primi due tornei stagionali citati, con 7 vittorie e 2 sconfitte, poi l’azzurro tra marzo e maggio, ovvero dall’ATP Masters 1000 di Indian Wells a quello di Roma, inframmezzati dai tornei della stessa categoria di Miami, Montecarlo e Madrid, ha giocato e vinto la bellezza di 29 partite consecutive. Il 30° successo di fila è arrivato poi nel primo turno del Roland Garros, striscia interrotta dopo quasi tre mesi di affermazioni a causa del malore accusato nel secondo turno a Parigi, che lo ha costretto a prendersi una pausa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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