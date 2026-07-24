Sinner meno stress prima degli Us Open | salta anche Montreal rientrerà a Cincinnati

Da gazzetta.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha deciso di saltare il torneo di Montreal e si prepara a tornare in campo a Cincinnati. La scelta di non partecipare a Montreal fa parte di un piano per gestire meglio il carico di stress prima degli Us Open. Attualmente, l’obiettivo di vincere tutti e nove i Masters 1000 in una singola stagione rimane in sospeso. Sinner sta attraversando la sua ottantunesima settimana da numero 1 del ranking.

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L'obiettivo di vincere tutti e nove i Masters 1000 nella stessa stagione, almeno per il momento, dovrà aspettare. Jannik Sinner, nell'81esima settimana da n.1 al mondo e fresco di vittoria a Wimbledon, rinuncia al Masters 1000 di Montreal, il sesto dell'anno. Proprio in Canada, ma a Toronto, l'azzurro aveva vinto il primo titolo di categoria nel 2023. A Montreal aveva giocato nel 2024, perdendo ai quarti, mentre nel 2025 aveva direttamente rinunciato a prendere parte al 1000 canadese. Quest'anno l'annuncio del forfait dell'azzurro, fino ad oggi regolarmente iscritto, è arrivato circa una settimana prima dell'inizio del torneo, il cui tabellone principale inizierà il 2 agosto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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