Jannik Sinner ha deciso di saltare il torneo di Montreal e si prepara a tornare in campo a Cincinnati. La scelta di non partecipare a Montreal fa parte di un piano per gestire meglio il carico di stress prima degli Us Open. Attualmente, l’obiettivo di vincere tutti e nove i Masters 1000 in una singola stagione rimane in sospeso. Sinner sta attraversando la sua ottantunesima settimana da numero 1 del ranking.

L'obiettivo di vincere tutti e nove i Masters 1000 nella stessa stagione, almeno per il momento, dovrà aspettare. Jannik Sinner, nell'81esima settimana da n.1 al mondo e fresco di vittoria a Wimbledon, rinuncia al Masters 1000 di Montreal, il sesto dell'anno. Proprio in Canada, ma a Toronto, l'azzurro aveva vinto il primo titolo di categoria nel 2023. A Montreal aveva giocato nel 2024, perdendo ai quarti, mentre nel 2025 aveva direttamente rinunciato a prendere parte al 1000 canadese. Quest'anno l'annuncio del forfait dell'azzurro, fino ad oggi regolarmente iscritto, è arrivato circa una settimana prima dell'inizio del torneo, il cui tabellone principale inizierà il 2 agosto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Gazzetta.it - Sinner, meno stress prima degli Us Open: salta anche Montreal, rientrerà a Cincinnati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

the useless prince keeps many beauties by his side to conceal his true identity

Notizie e thread social correlati

Alcaraz salta anche l'ATP di Montreal: rientro a Cincinnati?Carlos Alcaraz non prenderà parte all'ATP 1000 di Montreal, in programma dal 2 al 13 agosto, a causa di un infortunio al polso destro che lo tiene...

Sinner, la strada per gli Us Open inizia col primo bivio: meglio Montreal o Cincinnati per prepararsi?Jannik Sinner deve scegliere tra Montreal e Cincinnati come tappa preparatoria per gli Us Open.

Si parla di: Antonelli: A Spa un anno fa ho pianto e toccato il fondo: così è iniziata la rincorsa al Mondiale.

Meno avversari e più incognite: Sinner, è un altro Wimbledon. Venerdì i primi brividiÈ l’anno in cui i Masters 1000 hanno pensato bene di riunirsi sotto un unico comando, e gli Slam invece di svolazzare felici di fiore in fiore, ammantando le loro intenzioni di trappole – ... tuttosport.com

Come funziona l'allenamento mentale di Sinner: dalla simulazione di una gara di F1 alla teoria dello scalatoreLa prima partita dopo una delusione importante è spesso una sfida mentale prima ancora che tecnica. L’eliminazione al secondo turno, arrivata dopo il malore accusato contro Juan Manuel Cerundolo ... gazzetta.it