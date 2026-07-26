Esportazioni Per le imprese Sei opportunità

Le imprese della Valtellina possono accedere a sei opportunità pensate per sostenere le esportazioni. Il progetto offre formazione, strumenti e competenze specializzate per facilitare la presenza sui mercati internazionali. L’iniziativa mira a rafforzare le capacità delle aziende locali nel processo di esportazione, migliorando la qualità delle strategie commerciali e l’accesso a nuovi mercati. Le attività si rivolgono alle imprese interessate a espandersi all’estero e a ottimizzare le proprie performance commerciali internazionali.

SONDRIO Esperti, formazione e strumenti qualificati per favorire il successo delle imprese valtellinesi nel mondo. L’obiettivo del progetto Sei (Sostegno all’export dell’Italia), promosso dal sistema delle Camere di commercio italiane con il supporto di Promos Italia, è quello di permettere alle imprese aderenti di crescere sui mercati internazionali, col supporto di servizi qualificati, cogliendo le opportunità dell’export e riducendone i rischi. Attraverso il progetto Sei, la Camera di commercio mette gratuitamente a disposizione delle imprese un percorso di accompagnamento personalizzato, costruito in base alle caratteristiche, alle esigenze e al grado di esperienza di ciascuna azienda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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UK: nuova opportunità per le imprese italiane

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