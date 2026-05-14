A Roma il forum sull’Unione eurasiatica economica | focus sulle opportunità per le imprese italiane

Domani, 15 maggio, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, si svolgerà il forum internazionale intitolato “Asia e Europa – Duemila anni di cooperazione economica da confermare e rinnovare”. L’evento si concentrerà sui rapporti economici tra Italia e l’area eurasiatica, con particolare attenzione alle opportunità per le imprese italiane. La manifestazione coinvolge rappresentanti di vari paesi e settori, e mira a rafforzare i legami commerciali tra le due regioni.

Si terrà domani, 15 maggio, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, il forum internazionale “Asia e Europa – Duemila anni di cooperazione economica da confermare e rinnovare”, dedicato ai rapporti economici tra Italia e area eurasiatica. Al centro dell’incontro, il tema “Unione Eurasiatica Economica: condizioni e opportunità per le imprese straniere”. L’iniziativa nasce dopo i webinar informativi organizzati dalla Commissione Eurasiatica Economica nel dicembre 2024 e nel gennaio 2026, che hanno registrato un crescente interesse da parte degli imprenditori italiani verso i mercati dell’area eurasiatica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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