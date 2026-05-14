A Roma il forum sull’Unione eurasiatica economica | focus sulle opportunità per le imprese italiane

Da ildenaro.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, 15 maggio, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, si svolgerà il forum internazionale intitolato “Asia e Europa – Duemila anni di cooperazione economica da confermare e rinnovare”. L’evento si concentrerà sui rapporti economici tra Italia e l’area eurasiatica, con particolare attenzione alle opportunità per le imprese italiane. La manifestazione coinvolge rappresentanti di vari paesi e settori, e mira a rafforzare i legami commerciali tra le due regioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si terrà domani, 15 maggio, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, il forum internazionale “Asia e Europa – Duemila anni di cooperazione economica da confermare e rinnovare”, dedicato ai rapporti economici tra Italia e area eurasiatica. Al centro dell’incontro, il tema “Unione Eurasiatica Economica: condizioni e opportunità per le imprese straniere”. L’iniziativa nasce dopo i webinar informativi organizzati dalla Commissione Eurasiatica Economica nel dicembre 2024 e nel gennaio 2026, che hanno registrato un crescente interesse da parte degli imprenditori italiani verso i mercati dell’area eurasiatica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Dottorato industriale, a Benevento il focus di Confindustria e Vanvitelli sulle opportunità per le impreseTempo di lettura: 3 minutiIl dottorato industriale come leva concreta per portare innovazione dentro le aziende e rafforzare il legame tra mondo...

Il make in India è un’opportunità per le imprese italiane. Poggipolini spiega perchéLa scorsa settimana Poggipolini, azienda italiana leader nella progettazione e nella produzione di sistemi e componenti critici per il settore...

Temi più discussi: 2° Forum Interreg Euro-MED Italia: appuntamento a Roma il 15 maggio; UNESCO, i giovani diventano protagonisti: presentato a Roma il 3° MAB Youth Forum; Uniamo – Convention MONITORARE, il 2 e 3 luglio a Roma; Conferenza stampa del 3° Forum Globale dei Giovani MAB UNESCO – Roma, 7 maggio.

A Roma il Forum delle Eccellenze 2025Il prossimo 1° ottobre 2025, Roma diventerà il punto di riferimento per imprenditori, manager e professionisti con la seconda edizione del Forum delle Eccellenze 2025, in programma presso il ... iltempo.it

Oggi a Roma il Forum imprenditoriale Italia-AlgeriaROMA - In occasione del Vertice intergovernativo tra Italia e Algeria oggi a Roma, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con ICE Agenzia, organizza a ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web