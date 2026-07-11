A Bergamo, l’installazione del sistema eBRT è prevista per il 29 luglio. Nei giorni precedenti, le autorità locali promuovono una comunicazione intensa rivolta alle imprese, per spiegare i vantaggi dell’opzione. Il Comune ha respinto alcune proposte presentate da un partito politico, senza specificare i motivi. ATB, l’azienda di trasporti, ha annunciato incontri per illustrare le opportunità offerte dal nuovo sistema di trasporto.

Verrà inaugurata il 29 luglio, ma nei giorni che ancora mancano alla data X di avvio dell’eBrt la parola d’ordine, o meglio il diktat imperante, sarà uno solo: comunicazione a tutto spiano. Social, interviste, affissioni, e chi più ne ha più ne metta. E a metterci tutto l’impegno del caso, in questo frangente in cui viene chiamata in causa la professionalità delle agenzie di comunicazione ingaggiate da Atb, sono i vertici della società con il presidente Enrico Felli in testa. «Faremo di tutto — afferma in queste giornate di vigilia piene di caldo e contestazioni — per venire incontro alle esigenze del territorio». Territorio che sotto l’egida del presidente della Camera di Commercio, Giovanni Zambonelli, Atb ha chiamato ad un tavolo. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - eBrt a Bergamo, Atb chiama le imprese: «Spiegheremo perché è un'opportunità». Il Comune boccia le proposte di FdI

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