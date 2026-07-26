Erling Haaland ha deciso di dedicarsi alla moda, aprendo una linea di abbigliamento di alta gamma. La sua collezione comprende capi realizzati con tessuti di pregio e si rivolge a un pubblico ampio, senza limitazioni di età o stile. La presentazione ufficiale è prevista per il prossimo mese e sarà accompagnata da eventi promozionali in diverse città. La collezione sarà disponibile online e in negozi selezionati, con prezzi che variano da medio a alto.

L’estate di Erling Haaland sembra non finire mai. Dopo aver trascinato la sua Norvegia ai quarti di finale durante la Coppa del Mondo 2026, il calciatore del Manchester City ha iniziato un mini tour dell’Italia che l’ha portato prima a Taormina per la sfilata Alta Sartoria di Dolce&Gabbana e poi in Puglia, a Locorotondo, per il matrimonio del suo compagno di squadra, Gianluigi Donnarumma. Niente procioni imbalsamati o grandi borse di lusso questa volta, ma uno smoking modello Martini, abbinato a una camicia bianca e a mocassini di velluto. Tutto Dolce&Gabbana, ovviamente. Accanto a Haaland, anche la compagna Isabel Haugseng Johansen non è stata da meno, con un lungo abito a stampa floreale con dettagli a balze, abbinato a una borsa Devotion in raso bordeaux e a sandali neri. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Erling Haaland ha trovato la sua nuova vocazione sartoriale

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