They Follow, il sequel del film horror del 2015 It Follows, ha annunciato la sua nuova protagonista. La produzione ha scelto l’attrice principale, confermando così il proseguimento del progetto. Il film, che riprende la storia dell’incubo originale, si prepara a tornare sugli schermi. La notizia arriva dopo l’annuncio ufficiale della realizzazione del sequel, senza ulteriori dettagli sul cast completo o sulla data di uscita.

A rivelarlo è stato Deadline, confermando che il regista e sceneggiatore David Robert Mitchell tornerà dietro la macchina da presa per dirigere questo nuovo capitolo della saga, le cui riprese dovrebbero iniziare già nel corso di questa estate. Il progetto, sviluppato da Neon in collaborazione con Good Fear Content, rappresenta uno dei ritorni di genere più attesi degli ultimi anni, espandendo un universo narrativo diventato un vero e proprio punto di riferimento per il cinema horror contemporaneo. Per Naomi Ackie si tratta dell’ennesimo colpo di fulmine in una carriera straordinaria che l’ha vista recentemente trionfare agli Independent Spirit Awards per il dramma A24 Sorry, Baby. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - They Follow ha trovato la sua nuova star: l’incubo di It Follows continua

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SHOCK: IL RAGAZZO MISTERIOSO LITIGA CON CRISTIANO DI NASCOSTO, LO SCOPRO E SCOPPIO A PIANGERE

Notizie e thread social correlati

Hulk Fluminense, ufficiale: l’attaccante ha trovato la sua nuova squadra! Arriva a zero, tutti i dettagliL'attaccante brasiliano ha annunciato ufficialmente il suo trasferimento e si è unito a una nuova squadra.

Roberta Valente Notaio in Sorrento: la Rai ha trovato la sua nuova fiction da rinnovare subitoLa fiction di Rai condotta da Roberta Valente, notaio in Sorrento, ha riscosso successo in prima serata con tre puntate che hanno superato il 20% di...

Argomenti più discussi: Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale del 08 giugno 2026; Recensione WILL: Follow The Light, un’avventura narrativa artica caratterizzata da luci e ombre!; Flotilla, Italian activists in Libya remain in prison; La fine di Oak Street: nostalgia anni 80, terrore e dinosauri nel nuovo fantastico trailer.

The breakaway has been caught. On the climb, @FDJ_SUEZ have taken control of the race and are now setting the pace at the front Fuga ripresa. Sul colle, la @FDJ_SUEZ ha preso le redini della corsa e ora detta il ritmo in testa al gruppo Follow the # x.com

They Follow ha trovato la sua nuova star: l’incubo di It Follows continuaUfficiale: Naomi Ackie affiancherà Maika Monroe in They Follow, l'attesissimo sequel horror di It Follows diretto da David Robert Mitchell. Scopri i dettagli. universalmovies.it

Ho creato una coda di approvazione per i follow-up prima che diventino problemi di igiene in Salesforce reddit