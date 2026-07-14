Erling Haaland ha recentemente ampliato la sua collezione di borse Hermès. Durante la Coppa del Mondo, il calciatore norvegese ha segnato numerosi gol, contribuendo alle prestazioni della squadra. Fuori dal campo, Haaland si è mostrato interessato alla moda, sfoggiando diverse borse di lusso. La competizione si avvia alla fase finale, con Haaland protagonista sia in campo che nel suo stile personale.

Quella giunta alle sue fasi finali verrà ricordata anche come la Coppa del Mondo di Erling Haaland. In campo il giocatore norvegese ha trascinato la sua squadra a forza di gol, mentre fuori si è dimostrato un inaspettato intenditore di moda grazie alla sua collezione di borse Hermès. Ma le sorprese, a quanto pare, non sono ancora finite. Rientrati in patria dopo l’eliminazione ai quarti contro l’Inghilterra, Haaland e compagni sono stati accolti da 90mila tifosi pronti a celebrare i loro campioni con un’ultima Viking Row davanti al Palazzo Reale di Oslo. Un momento che sicuramente entrerà nella storia del Paese, che con solamente quattro Mondiali di calcio all’attivo ha visto in questa edizione il miglior risultato di sempre ottenuto dalla nazionale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Erling Haaland ha aggiunto una nuova borsa alla sua collezione personale

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