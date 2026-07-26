Nella prima giornata dei Campionati Italiani di atletica, svolti a Firenze, Erika Saraceni ha vinto la gara di salto triplo femminile con una misura di 14 metri. L’atleta ha dichiarato che tornare a competere è stato molto positivo e ha annunciato l’obiettivo di prepararsi per la prossima trasferta a Birmingham.

Nel contesto dei risultati maturati nella prima giornata dei Campionati Italiani di atletica, competizione che si svolge a Firenze, spicca il risultato ottenuto nella gara del salto triplo femminile da Erika Saraceni, vincitrice con la ragguardevole misura di 14.41 metri. La Campionessa d’Europa U20, al rientro, dopo un lungo periodo di assenza dovuto a problemi fisici, migliora in maniera sensibile il proprio primato personale, ben diciassette centimetri in più rispetto al precedente, che le consente di essere la quinta italiana di sempre. Saraceni ha parlato ai microfoni della Fidal al termine della gara. Sulle sensazioni dopo una gara vinta con il proprio personale e la qualificazione per Birmingham: “ È bellissimo ritornare in pista ed è bellissimo ritornare a competere facendo già queste misure. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Erika Saraceni: “è bellissimo tornare a gareggiare. Adesso testa a Birmingham”

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