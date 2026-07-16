Erika Saraceni torna in gara | come sta la campionessa europea U20?

Da oasport.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Erika Saraceni, campionessa europea U20 nel salto triplo, è protagonista di una nuova puntata di Sprint Zone, il programma di OA Sport dedicato all’atletica leggera. La atleta è tornata in gara e si trova attualmente in fase di preparazione. La sua partecipazione alle competizioni è stata confermata, ma non sono state fornite dettagli sui risultati recenti o sugli eventuali infortuni.

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Nuovo appuntamento con Sprint Zone, il format di OA Sport dedicato all’atletica leggera. Ospite della puntata è Erika Saraceni, una delle più grandi promesse del salto triplo italiano. La ventenne azzurra ripercorre una stagione intensa e ricca di emozioni. Dopo un 2025 straordinario, culminato con il titolo di campionessa europea Under 20, il record italiano di categoria con 14.24 e la partecipazione ai Mondiali assoluti di Tokyo, l’inverno è stato segnato da diversi problemi fisici. Saraceni racconta il percorso di recupero dopo l’intervento per la rimozione di alcune ernie e le successive problematiche all’anca, spiegando come ha affrontato mesi difficili e come si è preparata al ritorno in pedana. 🔗 Leggi su Oasport.it

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