Durante i Campionati Italiani Assoluti di atletica allo Stadio Ridolfi di Firenze, il salto triplo femminile ha visto il ritorno di un’atleta di alto livello, che ha concluso la gara con un risultato molto positivo. La competizione è stata trasmessa in diretta su Atletica italiana Tv. La gara ha riscosso grande attenzione, con numerose atlete che hanno superato i limiti e offerto uno spettacolo di qualità.

Il ritorno di Erika Saraceni è di altissimo livello agli Assoluti di atletica, a Firenze: segui l’evento su Atletica italiana Tv Grande emozione e qualità assoluta allo Stadio Ridolfi di Firenze durante i Campionati Italiani Assoluti di atletica, dove il salto triplo femminile ha regalato uno spettacolo di altissimo livello. Al centro della scena il magnifico ritorno di Erika Saraceni, venti anni, campionessa europea under 20 in carica, al suo debutto stagionale dopo un lungo periodo limitato da problemi fisici. La giovane promessa lombarda ha risposto alle attese con una prestazione strabiliante, migliorando nettamente il proprio record personale di 14,24 metri stabilito l’anno scorso a Tampere. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Erika Saraceni da sogno nel salto triplo femminile: segui la diretta su Atletica italiana Tv

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