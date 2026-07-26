Dopo 312 giorni di assenza, un’atleta di 20 anni è tornata in gara, superando un’operazione alle ernie inguinali. La performance è migliorata rispetto al passato, mostrando un potenziale elevato e una crescita significativa. La ripresa è avvenuta senza complicazioni e l’atleta si presenta più convincente e promettente rispetto alle prestazioni precedenti.

Un’operazione alle ernie inguinali l’aveva frenata, ma dopo 312 giorni di assenza dai grandi palcoscenici, tutto è tornato come nuovo. Migliorato, più scintillante, ancora più convincente, ancora più promettente. Erika Saraceni si è lasciata alle spalle il momento più complicato della sua giovanissima carriera, senza bisogno di troppo rodaggio in pedana, senza doversi prendere molto tempo per ingranare dopo l’operazione, mostrando nuovamente un talento cristallino che aveva già brillato nelle categorie giovanili. La Campionessa d’Europa U20 di salto triplo è stata tra le note più liete della prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di atletica, imponendosi con l’impattante misura di 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Erika Saraceni, dall’operazione alle ernie inguinali al balzo dimensionale: potenziale da medaglia agli Europei. E a 20 anni…

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