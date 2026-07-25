Nella gara di salto triplo femminile ai Campionati Italiani Assoluti di atletica, Erika Saraceni ha vinto la medaglia d’oro davanti a Derkach. La competizione si è svolta allo Stadio Ridolfi di Firenze, con grande attenzione da parte degli spettatori. Saraceni, atleta di grande esperienza, ha dimostrato di essere in buona forma al suo rientro in gara. La gara ha attirato numerosi appassionati e ha visto la partecipazione di altri atleti di rilievo.

C’era grande attesa per la gara di salto triplo femminile ai Campionati Italiani Assoluti di atletica, incominciati oggi allo Stadio Ridolfi di Firenze. I temi di attenzione erano due: il grande ritorno di Erika Saraceni dopo una serie di problemi fisici che l’hanno fortemente limitata nell’ultimo anno (la giovane promessa del panorama tricolore era al suo debutto stagionale) e l’auspicio di una conferma ad alti livelli di Dariya Derkach. Il responso della pedana toscana non ha deluso e fa ben sperare in vista degli Europei, che si disputeranno a Birmingham dal 10 al 16 agosto, dove le nostre portacolori saranno senza ombra di dubbio tra le grandi pretendenti alle medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Erika Saraceni magnifica al rientro! Misura da big europea, vince gli Assoluti davanti a una grande Derkach

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