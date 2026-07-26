Due persone sono state arrestate per aver commesso atti di violenza contro individui considerati diversi. La polizia ha identificato e fermato i sospetti dopo aver ricevuto segnalazioni di aggressioni avvenute in diverse zone della città. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli degli episodi. Non sono stati resi noti altri particolari sui soggetti coinvolti o sulle motivazioni.

In una generale tendenza a deumanizzare il “diverso”, come nel caso di Mario Roggero e in quello di Abderrahim Fakir, dobbiamo ricordarci di restare umani. E smettere di pretendere soluzioni semplici a problemi complessi. Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo. È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta. La guida per pediatri e pediatre “Oltre lo sguardo” scatena coloro che temono il “gender”. Ma forse, basta leggerla. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Ep. 164 – Restare umani

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