Papa Leone XIV presenta Magnifica Humanitas la sua prima enciclica | Disarmare l’IA per restare umani

Da ildifforme.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo un anno di pontificato,Papa Leone XIVpubblica la sua prima enciclica,Magnifica Humanitas, dedicata al tema dellacustodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale. Il documento porta la firma del15 maggio, data simbolica che coincide con il 135esimo anniversario dellaRerum Novarumdi Leone XIII. In pienarivoluzione industriale, caratterizzata dall’imperante avanzata del capitalismo, Papa Pecci portò la Chiesa a a scendere in campo ed affrontare lesfide della modernità, insistendo su diritti e dignità delle persone in un’epoca di brutalesfruttamento. Oltre un secolo dopo, anche Prevost si confronta con le“cose nuove” del XXI secolo, mettendo in guardia contro i lati oscuri del progresso tecnologico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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