Papa Leone XIV presenta Magnifica Humanitas la sua prima enciclica | Disarmare l’IA per restare umani
Dopo un anno di pontificato,Papa Leone XIVpubblica la sua prima enciclica,Magnifica Humanitas, dedicata al tema dellacustodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale. Il documento porta la firma del15 maggio, data simbolica che coincide con il 135esimo anniversario dellaRerum Novarumdi Leone XIII. In pienarivoluzione industriale, caratterizzata dall’imperante avanzata del capitalismo, Papa Pecci portò la Chiesa a a scendere in campo ed affrontare lesfide della modernità, insistendo su diritti e dignità delle persone in un’epoca di brutalesfruttamento. Oltre un secolo dopo, anche Prevost si confronta con le“cose nuove” del XXI secolo, mettendo in guardia contro i lati oscuri del progresso tecnologico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Papa Leone XIV presenta manifesto sullIA: usarla in ambito militare è una spirale distruttiva
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Papa Leone XIV presenta la sua prima enciclica il 25 maggio: “Magnifica Humanitas”Il 25 maggio, Papa Leone XIV sarà presente alla presentazione della sua prima enciclica intitolata “Magnifica Humanitas”.
Temi più discussi: Leone XIV: lo Spirito faccia crescere un mondo fraterno in cui regni la pace; Papa Leone XIV fa il gesto del six-seven in Vaticano: tutto quello che c’è dietro il meme; Oggi la prima enciclica del Papa sull'intelligenza artificiale; Papa Leone XIV, in diretta su Tv2000 la visita ad Acerra.
Questa mattina, durante la presentazione della prima Lettera Enciclica di Papa Leone XIV, il Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin ha sottolineato come Magnifica Humanitas aiuti a comprendere che il futuro tecnologico non è un destino scritto, ma uno x.com
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Papa Leone XIV accetta le dimissioni del Vescovo Frank Dewane della Diocesi di Venezia; nomina il Reverendo Emilio Biosca Agüero, OFM Cap., come successore reddit
Papa Leone XIV, la presentazione dell'enciclica Magnifica Humanitas(LaPresse) - Papa Leone XIV ha presentato nella sala del Sinodo la prima enciclica Magnifica humanitatis, sulla custodia dell'essere umano ... stream24.ilsole24ore.com
La prima enciclica di Leone XIV, dedicata all'intelligenza artificialeSarà presentata oggi la prima enciclica di Papa Leone XIV. Si intitola Magnifica humanitas ed è dedicata all'intelligenza artificiale. Focus sulla custodia della persona umana, si legge nel sottot ... rainews.it