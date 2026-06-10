nel giorno della rivelazione la meraviglia di restare umani

Un film viene descritto come un thriller paranoico in stile anni Settanta e un discendente spirituale di Incontri ravvicinati del terzo tipo. La pellicola è stata presentata il giorno della sua rivelazione, suscitando commenti che la definiscono un’ulteriore esplorazione del genere. Le recensioni si concentrano sulla sua atmosfera e sul richiamo agli stilemi dell’epoca, senza menzionare dettagli sulla trama o sul cast.

«Un thriller paranoico in stile anni Settanta»; e «un’esplorazione ulteriore, se non addirittura un discendente spirituale di Incontri ravvicinati del terzo tipo». Così lo sceneggiatore David Koepp – che per Steven Spielberg ha già scritto Jurassic Park, due Indiana Jones e La guerra dei mondi – descrive Disclosure Day in una recente intervista. Entrambe le sue letture affiorano immediatamente all’inizio del nuovo film di Steven Spielberg, da oggi in sala, che apre su un furto, seguito da caccia all’uomo nei pressi di un laboratorio. La scena d’azione, nella notte, è in parte illuminata come certi momenti di E.T. e Incontri ravvicinati – gli... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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