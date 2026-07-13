Ma come ti vesti?! torna su Real Time dopo 8 anni | Enzo Miccio e Carla Gozzi di nuovo insieme nel programma cult

Dopo otto anni, il programma dedicato al makeover tornerà in onda su Real Time, con Enzo Miccio e Carla Gozzi di nuovo insieme nel cast. La produzione ha annunciato ufficialmente il ritorno dello show, che era stato trasmesso per la prima volta diversi anni fa. La coppia di esperti di moda e stile riprenderà il ruolo di conduttori, continuando a guidare i partecipanti attraverso processi di cambiamento nel look e nell’immagine.

Dopo otto anni di assenza, Ma come ti vesti?! è pronto a tornare. Real Time ha ufficializzato il ritorno dello storico programma dedicato al makeover, che riporterà insieme la coppia formata da Enzo Miccio e Carla Gozzi. L’annuncio è arrivato direttamente dai due protagonisti attraverso un video pubblicato sui social. “ Sono passati ben 18 anni dalla prima edizione. e si vede. Ma voi non avete imparato nulla! Non temete, il buongusto sta tornando “, scherzano Miccio e Gozzi, confermando il ritorno dello show nel corso del 2026. Andato in onda dal 2009 al 2018, Ma come ti vesti?! è stato uno dei programmi più popolari di Real Time. In ogni puntata, amici e parenti segnalavano una persona con uno stile da “rinnovare” e in alcuni casi ripensare totalemente, affidandola ai consigli dei due esperti di moda. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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STA TORNANDO ‘MA COME TI VESTI’ x.com

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