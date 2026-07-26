Entra a casa della ex e con l'accendino dà fuoco al materasso | un vicino vede il fumo e salva la donna

Alle 21.30 di ieri a Treviso, un uomo si è recato nell’abitazione dell’ex compagna e, dopo una lite, ha acceso il materasso con un accendino. Il fumo si è diffuso rapidamente, attirando l’attenzione di un vicino che ha chiamato i soccorsi e ha aiutato a mettere in salvo la donna presente in casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Verso le 21.30 di ieri 25 luglio a Treviso un uomo si è presentato a casa della ex compagna e al termine di una lite ha dato fuoco alla casa della donna. Un vicino ha sentito le urla: è entrato nell’appartamento e ha salvato al donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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