Colpito da un attacco di cuore mentre gioca a padel | un' infermiera dal campo vicino vede la scena e gli salva la vita
Questa mattina, il direttore generale di un grande ospedale ha incontrato un’infermiera che martedì scorso ha salvato una vita. La donna, che lavora da anni nel reparto di Neurochirurgia e aveva già prestato servizio in Cardiologia, si trovava vicino a un campo di padel quando ha assistito a un uomo colto da un attacco di cuore. Immediatamente, ha agito per aiutarlo, contribuendo a salvargli la vita in un momento critico.
Questa mattina il direttore generale dell'ospedale Cardarelli Antonio d'Amore ha ricevuto la dottoressa Natascia Maraniello, infermiera dell'Uoc di Neurochirurgia, già in forza per 7 anni alla Cardiologia con UTIC del nosocomio napoletano, che nella giornata di martedì ha salvato la vita grazie. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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