Colpito da un attacco di cuore mentre gioca a padel | un' infermiera dal campo vicino vede la scena e gli salva la vita

Questa mattina, il direttore generale di un grande ospedale ha incontrato un’infermiera che martedì scorso ha salvato una vita. La donna, che lavora da anni nel reparto di Neurochirurgia e aveva già prestato servizio in Cardiologia, si trovava vicino a un campo di padel quando ha assistito a un uomo colto da un attacco di cuore. Immediatamente, ha agito per aiutarlo, contribuendo a salvargli la vita in un momento critico.

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