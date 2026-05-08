Non vede il vicino di casa da giorni e dà l' allarme | trovato senza vita nel letto di casa

Un uomo di 55 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento in un complesso gestito dall'Ater, nel quartiere di via del Portonaccio. Il suo vicino, preoccupato per non averlo visto da giorni, ha chiamato le forze dell'ordine. Gli agenti sono intervenuti questa mattina e hanno scoperto il corpo senza vita dell’uomo nel letto della sua abitazione. Sul posto sono presenti i carabinieri e il personale sanitario.

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Una scoperta drammatica ha scosso il venerdì mattina di via del Portonaccio. Un uomo di 55 anni è stato rinvenuto privo di vita all'interno del suo appartamento in un complesso gestito dall'Ater. L'allarme è scattato intorno alle 7, quando una vicina di casa, preoccupata dal fatto di non vedere.🔗 Leggi su Forlitoday.it 2026 ACTION: Millionaire Gives $5 to Homeless Stranger, Moments Later the Ex-Commando Saves His Life Notizie correlate Leggi anche: Castel Volturno, trovato senza vita in casa: era morto da tempo Trovato in casa senza vita dalla zia. Andrea Giunta ucciso da infartoProfondo cordoglio ha destato la prematura scomparsa di Andrea Giunta, 52 anni, di professione portiere dell’Hotel Napoleon di Pontremoli. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Papa a Napoli: card. Battaglia, la gente vuole stargli vicino; Un naufragio, un miracolo e una promessa solenne: la storia dell'eremo che sfida la gravità sul Lago Maggiore; Non esco più di casa, con me ho sempre spray al peperoncino. Vittima di stalking racconta gli atti persecutori del vicino di casa; Le 30 migliori sorgenti termali e piscine geotermiche d'Islanda. Tsrm/2. Ma mica siamo noi a non volere vicino il medico!sono una TSRM di 56 anni ed ho lavorato sia presso una struttura pubblica sia ora presso una struttura privata accreditata. Ho vissuto in pieno il passaggio dalla radiologia tradizionale a quella ... quotidianosanita.it L'apertura del CorSport: "Offerto Alaba! Il manager Zahavi vede Milan e Juve" x.com Il buongiorno si vede dal mattino - facebook.com facebook