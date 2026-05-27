La cantante Dua Lipa e la stilista Donatella Versace sarebbero state viste in modo non ufficiale a Palermo nel fine settimana, in un sopralluogo legato alle nozze della cantante. La cerimonia si svolgerebbe a Villa Valguarnera, con un abito firmato Versace. Si parla anche di una possibile presenza di Elton John come testimone. La coppia avrebbe organizzato un matrimonio in forma privata, con dettagli ancora non ufficializzati.

Palermo – Il blitz, una vista lampo e semiclandestina in città, almeno nelle intenzioni, il weekend scorso: Dua Lipa e la stilista Donatella Versace sarebbero passate in gran segreto da Palermo, ultimo sopralluogo in vista delle nozze. La popstar kosovaro-britannica va di fretta, brucia i tempi (e anticipa la data): dirà sì all’attore Callum Turner tra il 5 e il 7 giugno a Villa Valguarnera, la più sontuosa tra quelle di Bagheria. I preparativi sono ai dettagli. Villa Igiea e l’hotel 5 stelle lusso scelto come quartier generale del matrimonio. Qui c’è la macchina organizzativa dell’evento. Donatella Versace firma l’abito. La wedding planner è la quotatissima Alessandra Grillo, già regista delle nozze di Chiara Ferragni e Fedez a Noto e tra le professioniste più richieste nel settore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dua Lipa anticipa le nozze con Callum Turner: matrimonio a Villa Valguarnera, abito Versace ed Elton John papabile testimone

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