La maggioranza ha deciso di abbandonare l’idea di introdurre il voto segreto sulla legge elettorale. Dopo mesi di discussioni e tensioni tra i partiti, le trattative tra le forze politiche si sono concluse con una svolta netta. Le proposte di modifiche, tra cui l’uso delle preferenze, sono state respinte, e la posizione ufficiale è di non prevedere il voto segreto. La decisione è stata comunicata in questi giorni prima dell’approdo in aula.

Dopo mesi di tensioni, liti interne alla maggioranza, contatti e proposte, trattative tra gli sherpa,Forza Italia e Legatirano il freno a mano e fanno inversione con sgommata sull’asfalto torrido di questi giorni, su uno dei punti più masticati e dibattuti della nuovalegge elettoraleattesa in aula a Montecitorio. Ovvero,le preferenze. All’assemblea del gruppo convocata per mezzogiorno il presidente dei deputati azzurri Enrico Costa annuncia il cambio di orientamento sull’emendamento per reintrodurre lepreferenze sebbene con sistema semi-bloccato. Emendamento depositato proprio allo scadere del termine, quandoFdIdecide di giocarsi il tutto e per tutto depositando una proposta di modifica sul tema conNmeUdcma sotto la quale mancavano le firme dei forzisti e Carroccio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Legge elettorale, maggioranza a nozze con le preferenze, Meloni dice no al voto segreto

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