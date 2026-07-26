Emanuele Pozzolo minacciato di morte | Salterai in aria insieme alla tua famiglia

Da liberoquotidiano.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un commento minaccioso è apparso sotto il profilo di un deputato, che aveva condiviso notizie su un attentato a Berlino. La frase avvertiva che qualcuno avrebbe fatto saltare in aria lui e la sua famiglia. La minaccia si concludeva con un messaggio di prepararsi a un possibile attacco. Non sono stati forniti dettagli su eventuali indagini o azioni delle forze dell'ordine in merito.

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"Preparati che tra poco qualcuno ti farà saltare in aria insieme alla tua famiglia, b.''. È la frase shock apparsa in un commento sotto il profilo del deputato di Futuro Nazionale con Vannacci, Emanuele Pozzolo, che aveva pubblicato la notizia dell'attentato a Berlino. A darne notizia una nota di FnV. "Il clima d'odio di certi personaggi ha un istigatore principale, che è la sinistra. Arrivare a minacciare me, mia moglie e i miei bambini pubblicamente è qualcosa di inaudito e che preoccupa profondamente. Sarebbe troppo aspettarsi la solidarietà bipartisan di tutti i partiti, ma almeno una riflessione doverosa sulla deriva di violenza di chi vorrebbe imbavagliare chiunque non la pensi come loro, arrivando, perfino, a dichiarare di volerli uccidere'', ha commentato Pozzolo nella nota. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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