Emanuele Pozzolo di Futuro Nazionale ubriaco alla guida finisce fuori strada con il suo Suv
Un uomo di 42 anni è uscito di strada con il suo SUV nel Biellese ieri pomeriggio. Era alla guida in stato di ebbrezza, secondo quanto riferito. L’incidente è avvenuto lungo una strada provinciale che collega Bialla a Cossato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno condotto l’uomo in ospedale. Nessuna altra vettura coinvolta. La Polizia ha sottoposto l’automobilista ai test per verificare il tasso alcolemico.
Bialla, 3 giugno 2026 – Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale, è finito fuori strada a bordo del suo suv nel biellese ieri pomeriggio mentre percorreva che porta a Cossato. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale. A quanto si apprende, Pozzolo sottoposto ad alcol test, è risultato con un tasso alcolmenico di molto al di sopra del limite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Notizie e thread social correlati
Emanuele Pozzolo di Futuro Nazionale finisce fuori strada con il suv: il tasso alcolemico era il doppio del consentitoUn deputato di Futuro Nazionale è stato coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di ieri.
Emanuele Pozzolo (Futuro Nazionale) fuori strada con il suv a Biella: tasso alcolemico di molto al di sopra del limiteEmanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale, è uscito di strada con il suo SUV nel Biellese ieri pomeriggio.
Temi più discussi: Il voto amministrativo e Futuro Nazionale, intervista a Emanuele Pozzolo (27.05.2026); Vannacci, nasce la componente di Futuro Nazionale alla Camera: Ignorarci sarà sempre più difficile; Educazione sessuale strumento d’indottrinamento, critiche da Astipride per le parole di Vannacci; Torino, il partito di Vannacci cresce ancora: Massimo Robella passa a Futuro Nazionale.
FN: ON. POZZOLO FUORI STRADA CON IL SUV NEL BIELLESE, TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE AL DOPPIO DEL LIMITE CONSENTITO. Emanuele Pozzolo, deputato di Futuro Nazionale noto per lo sparo di Capodanno a Rosazza nel 2024, è rimasto c x.com
Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale, è finito fuori strada a bordo del suo suv nel biellese ieri pomeriggio mentre percorreva la strada che porta a Cossato. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale. A quanto si apprende, Pozzolo sottoposto ad facebook
Emanuele Pozzolo (Futuro Nazionale) esce di strada: alcoltest oltre il doppio del limiteIl deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo è rimasto coinvolto in un incidente autonomo vicino a Vigliano Biellese. L'alcoltest ha rilevato un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti. blogsicilia.it
Deputato di Futuro Nazionale Pozzolo fuori strada con il SUV: positivo all’alcoltest con tasso doppio rispetto al limiteIl deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo è rimasto coinvolto in un incidente autonomo a Vigliano Biellese, dopo essere finito fuori strada con ... fanpage.it
Alla Camera Vannacci avrà visibilità e soldi grazie a un partito allo 0 per cento reddit