emanuele pozzolo di futuro nazionale ubriaco alla guida finisce fuori strada con il suo suv

Notizia in breve

Un uomo di 42 anni è uscito di strada con il suo SUV nel Biellese ieri pomeriggio. Era alla guida in stato di ebbrezza, secondo quanto riferito. L’incidente è avvenuto lungo una strada provinciale che collega Bialla a Cossato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno condotto l’uomo in ospedale. Nessuna altra vettura coinvolta. La Polizia ha sottoposto l’automobilista ai test per verificare il tasso alcolemico.