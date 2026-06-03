Emanuele Pozzolo di Futuro Nazionale ubriaco alla guida finisce fuori strada con il suo Suv

Da quotidiano.net 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 42 anni è uscito di strada con il suo SUV nel Biellese ieri pomeriggio. Era alla guida in stato di ebbrezza, secondo quanto riferito. L’incidente è avvenuto lungo una strada provinciale che collega Bialla a Cossato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno condotto l’uomo in ospedale. Nessuna altra vettura coinvolta. La Polizia ha sottoposto l’automobilista ai test per verificare il tasso alcolemico.

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Bialla, 3 giugno 2026 – Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale, è finito fuori strada a bordo del suo suv nel biellese ieri pomeriggio mentre percorreva che porta a Cossato. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale. A quanto si apprende, Pozzolo sottoposto ad alcol test, è risultato con un tasso alcolmenico di molto al di sopra del limite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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