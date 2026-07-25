Nadia Battocletti ha vinto la sua diciassettesima medaglia in carriera, conquistando il titolo sui 5000 metri agli Assoluti. La gara si è svolta nello stesso stadio dove, pochi giorni prima, aveva partecipato al Golden Gala, chiudendo in tredicesima posizione con un tempo di 14:40. La vittoria rappresenta un buon rientro in vista degli Europei.

Nadia Battocletti ha fatto il proprio ritorno in gara dopo la complicata serata del Golden Gala, quando chiuse i 5.000 metri andati in scena allo Stadio Olimpico di Roma in tredicesima posizione con il tempo di 14:40.05. A un mese e mezzo di distanza dalla prestazione che aveva lasciato parecchio amaro in bocca, la fuoriclasse trentina si è rimessa in gioco sui 5000 metri ai Campionati Italiani Assoluti, in corso di svolgimento allo Stadio Ridolfi di Firenze. L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri si era presentata all’appuntamento con tutti i favori del pronostico, desiderosa di testare la gamba in vista degli Europei (Birmingham, dal 10 al 16 agosto), dove sarà chiamata a difendere il titolo continentale su entrambe le distanze del mezzofondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nadia Battocletti regala la 16ma perla: sigillo sui 5000 agli Assoluti, buon rientro con testa agli Europei

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