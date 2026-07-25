Nadia Battocletti regala la 16ma perla | sigillo sui 5000 agli Assoluti buon rientro con testa agli Europei
Nadia Battocletti ha vinto la sua diciassettesima medaglia in carriera, conquistando il titolo sui 5000 metri agli Assoluti. La gara si è svolta nello stesso stadio dove, pochi giorni prima, aveva partecipato al Golden Gala, chiudendo in tredicesima posizione con un tempo di 14:40. La vittoria rappresenta un buon rientro in vista degli Europei.
Nadia Battocletti ha fatto il proprio ritorno in gara dopo la complicata serata del Golden Gala, quando chiuse i 5.000 metri andati in scena allo Stadio Olimpico di Roma in tredicesima posizione con il tempo di 14:40.05. A un mese e mezzo di distanza dalla prestazione che aveva lasciato parecchio amaro in bocca, la fuoriclasse trentina si è rimessa in gioco sui 5000 metri ai Campionati Italiani Assoluti, in corso di svolgimento allo Stadio Ridolfi di Firenze. L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri si era presentata all’appuntamento con tutti i favori del pronostico, desiderosa di testare la gamba in vista degli Europei (Birmingham, dal 10 al 16 agosto), dove sarà chiamata a difendere il titolo continentale su entrambe le distanze del mezzofondo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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