La Juventus valuta un nuovo attaccante low cost, con la candidatura che prende quota. Dopo averlo allenato a Napoli, l’allenatore promuove il giocatore, ritenendolo adatto alle esigenze del club. Tramontata la possibilità di acquistare Brahim Díaz e non decollata l’ipotesi Pellegrini, la società cerca un’opportunità di mercato economica e sostenibile per rinforzare l’attacco. La trattativa è in fase di sviluppo, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.

dopo averlo allenato a Napoli. Tramontata la pista Brahim Díaz e mai davvero decollata l’ipotesi Pellegrini, la Juventus va a caccia di un’opportunità di mercato intelligente e sostenibile per completare il proprio reparto offensivo. Nelle idee della dirigenza bianconera e di Luciano Spalletti sta prendendo sempre più quota il profilo di Eljif Elmas, jolly ideale da posizionare nello spazio tra le linee. Lo scrive Tuttosport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il profilo tattico e la garanzia Spalletti. Il ventiseienne macedone, di proprietà del Lipsia con ancora due anni di contratto, è reduce da una stagione positiva in prestito al Napoli con 44 presenze all’attivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Elmas opportunità per la Juve: prende quota la candidatura del jolly low cost. Spalletti lo promuove

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Elmas, Giacomo Carta annuncia la candidatura con “Elmas Riparte”: sostegno a Giovanni Maria Fois

Matic alla Juve dieci anni dopo: idea rinforzo low cost per la medianaLa Juventus sta valutando un ritorno di Nemanja Matic, che potrebbe rafforzare il centrocampo a basso costo.

Argomenti più discussi: Napoli torna su Elmas, il DS Manna chiama: un’opzione concreta e alla portata per rinforzare la squadra; Napoli sorveglia Gatti, Spalletti gli dà un’opportunità che potrebbe cambiare il mercato azzurro.

Hojlund, Elmas e il rebus liste del Napoli: perché un altro acquisto bloccherebbe un affarePer questione di liste, il Napoli potrebbe chiudere presto un doppio colpo e lasciar partire uno dei prodotti del suo vivaio. Giovanni Manna lavora per completare la rosa, con due nuovi acquisti ... calciomercato.it

Elmas, qualità e quantità. I suoi gol d’autore per il Toro concretoEljif Elmas ha aumentato il tasso di qualità dell’attacco del Torino. Tesi incontrovertibile, basta guardare la delicatezza delle sue tre reti in soli 245 minuti. Ma il fantasista macedone preso dal ... gazzetta.it