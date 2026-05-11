A Elmas si prepara alle prossime elezioni comunali con un nuovo candidato. Giacomo Carta ha annunciato la sua candidatura con la lista civica “Elmas Riparte” e sosterrà il candidato sindaco Giovanni Maria Fois. La decisione è stata comunicata recentemente, aprendo così una nuova fase nella politica locale. La lista civica ha confermato il suo impegno in questa campagna elettorale.

A Elmas si apre un nuovo capitolo politico in vista delle prossime amministrative. Giacomo Carta ha annunciato ufficialmente la sua discesa in campo nella lista civica “Elmas Riparte”, a sostegno del candidato sindaco Giovanni Maria Fois. Carta, già attivo nell’amministrazione del comune, ha affidato ai social un lungo messaggio in cui ripercorre gli anni di impegno istituzionale, descritti come intensi e caratterizzati da un lavoro costante sui problemi concreti del territorio. Un’esperienza amministrativa che, sottolinea, lo ha visto affrontare decisioni complesse e assumere posizioni anche nette, sempre con spirito di responsabilità verso la comunità.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Elmas, Giacomo Carta annuncia la candidatura con “Elmas Riparte”: sostegno a Giovanni Maria Fois

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