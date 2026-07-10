La Juventus sta valutando un ritorno di Nemanja Matic, che potrebbe rafforzare il centrocampo a basso costo. Il giocatore serbo, che compirà 38 anni ad agosto, è stato proposto a Giovanni Carnevali, che lo conosce. La trattativa riguarda un possibile trasferimento che porterebbe l’esperto centrocampista a vestire nuovamente la maglia bianconera dopo dieci anni. Nessuna conferma ufficiale è stata ancora rilasciata dalle parti coinvolte.

Nemanja Matic idea low cost per il centrocampo della Juventus. Il serbo, 38 anni ad agosto, è stato proposto a Giovanni Carnevali, che lo conosce bene avendolo avuto al Sassuolo, da Vlado Lemic durante l'incontro con l'ad bianconero e Frederic Massara per Emiliano Martinez poiché l'agente cura anche gli interessi del portiere argentino nel mirino della Juve., Chiaramente Matic, che guadagna due milioni di euro a stagione, non verrebbe a fare il titolare ma, nel caso, sarebbe un rinforzo di contorno per dare sostanza ed esperienza alla mediana., Se matrimonio sarà, Tuttosport ricorda che avverrebbe con dieci anni "di ritardo" poiché il centrocampista serbo, che in Serie A ha giocato pure nella Roma nel 202223, aveva sfiorato l'approdo a Torino quando era un calciatore del Chelsea. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Matic alla Juve dieci anni dopo: idea rinforzo low cost per la mediana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DA ICONA DEL CALCIO ITALIANO AD ALLENATORE D'IMPATTO INTERVISTA A FABIO GROSSO

Notizie e thread social correlati

Matic offerto alla Juve! Spunta questa soluzione low cost nei dialoghi con l’agente del DibuLa Juventus sta considerando l'acquisto di Nemanja Matic come possibile rinforzo per il centrocampo.

Vetrina Mondiale: da Bouaddi ad Ayari, dieci nomi low cost per la Serie AIl mercato dei trasferimenti in Serie A si sta restringendo, con poche società disposte a investire grandi somme.

Temi più discussi: Pagina 2 | Calciomercato Juve: Vlahovic, porte spalancate se... il nuovo offerto e Spalletti cambia Muharemovic; Un 37enne per la Juve: Carnevali propone Matic a Spalletti; Juve, nome nuovo a centrocampo: Matic alternativa di esperienza?; Centrocampo Juventus: Brahim Diaz ossessione di Spalletti, oltre a Kessie anche Brozovic e Matic.

Calciomercato Juve: Vlahovic, porte spalancate se... il nuovo offerto e Spalletti cambia MuharemovicCon Luciano Spalletti la Juve è stata chiarissima: prima di tutto bisogna vendere. Il tecnico lo sapeva già e su questo aspetto non batte ciglio: oggi la sintonia è totale. Il mercato bianconero è imp ... tuttosport.com

Offrono MaticLa Juventus valuta Nemanja Matic come rinforzo d'esperienza per il centrocampo. Spalletti aspetta nuovi acquisti, soprattutto in attacco, mentre Yildiz gestirà il recupero. tuttojuve.com