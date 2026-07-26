Elisabetta Gregoraci | Affezionata alla Mini Amo la guida in pista

Da gazzetta.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La conduttrice televisiva ha dichiarato di essere particolarmente affezionata alla Mini e alla Smart, preferendo veicoli compatte e maneggevoli. Ha anche espresso il suo interesse per auto sportive e ha riferito di aver frequentato corsi di guida per imparare a gestire le vetture in condizioni di scarsa aderenza, come pioggia e neve. La sua passione per la guida si manifesta sia in contesti di uso quotidiano che in pista.

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La conduttrice televisiva divide il suo interesse per le auto tra quelle piccole e maneggevoli, come la Smart e la Mini, e le sportive. "Mi è sempre piaciuto guidare, ho fatto anche dei corsi per imparare a gestire le vetture sotto la pioggia e sulla neve". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Elisabetta Gregoraci: "Affezionata alla Mini. Amo la guida in pista"
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