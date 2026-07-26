Elisabetta Gregoraci | Affezionata alla Mini Amo la guida in pista

Notizia in breve

La conduttrice televisiva ha dichiarato di essere particolarmente affezionata alla Mini e alla Smart, preferendo veicoli compatte e maneggevoli. Ha anche espresso il suo interesse per auto sportive e ha riferito di aver frequentato corsi di guida per imparare a gestire le vetture in condizioni di scarsa aderenza, come pioggia e neve. La sua passione per la guida si manifesta sia in contesti di uso quotidiano che in pista.