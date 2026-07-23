Elisabetta Gregoraci | la moda mare firmata David Beachwear
Elisabetta Gregoraci ha partecipato a un evento di moda mare, indossando capi firmati David Beachwear. La showgirl è stata protagonista di un’apparizione pubblica durante una delle principali manifestazioni del settore. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, grazie al suo stile distintivo e all’outfit scelto. L’evento si è svolto in una località di rilievo e ha coinvolto diversi professionisti del settore moda.
. La celebre showgirl Elisabetta Gregoraci torna al centro dell’attenzione con un’apparizione mozzafiato e uno stile inconfondibile durante uno degli appuntamenti fashion più attesi della stagione. Alla Fortezza da Basso di Firenze, in occasione della diciannovesima edizione di Maredamare, Elisabetta Gregoraci torna a imporsi come figura centrale nel panorama fashion, portando in passerella sicurezza e fascino. La conduttrice si è distinta tra i volti principali della nuova collezione Estate 2027 firmata David Beachwear, interpretando con naturale eleganza il concetto di stile contemporaneo. Due look tra eleganza e carattere. La sua presenza sul catwalk ha catturato l’attenzione grazie a due outfit differenti ma ugualmente raffinati. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
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