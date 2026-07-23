Elisabetta Gregoraci | la moda mare firmata David Beachwear

Notizia in breve

Elisabetta Gregoraci ha partecipato a un evento di moda mare, indossando capi firmati David Beachwear. La showgirl è stata protagonista di un’apparizione pubblica durante una delle principali manifestazioni del settore. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, grazie al suo stile distintivo e all’outfit scelto. L’evento si è svolto in una località di rilievo e ha coinvolto diversi professionisti del settore moda.