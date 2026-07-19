Elisabetta Gregoraci | Dalla Smart alla Mini ma amo girare in pista

Elisabetta Gregoraci ha dichiarato di preferire auto compatte come la Smart e la Mini, ma anche di amare guidare in pista con veicoli più sportivi.

Dalla passione per la musica (il 17 luglio 2026 è stata la madrina della seconda edizione dei Capri Music Awards ) a quella per i motori. Elisabetta Gregoraci divide il suo interessere per le auto tra quelle piccole e maneggevoli come la Smart e la Mini e le sportive per girare in pista. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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