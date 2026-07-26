Il gruppo musicale Elio e le Storie Tese si esibirà il 31 luglio alle 21 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, nel contesto del Roma Summer Fest. La data è stata annunciata come un concerto diverso rispetto alle altre esibizioni del gruppo. L’evento si svolgerà nell’ambito di un festival estivo e vedrà la band salire sul palco alle ore 21.

MILANO – Sarà un concerto diverso da tutti gli altri quello che Elio e le Storie Tese porteranno sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, venerdì 31 luglio, alle ore 21, nell’ambito del Roma Summer Fest. Con “À la carte”, la storica band milanese rinnova il proprio rapporto con il pubblico trasformando gli spettatori nei veri protagonisti dello spettacolo. Saranno infatti i fan a scegliere la scaletta, votando in anticipo i brani preferiti sul sito ufficiale del gruppo e dando vita a un concerto unico e irripetibile. Dopo anni in cui i loro live sono diventati un perfetto equilibrio tra virtuosismo musicale, comicità e improvvisazione, Elio e le Storie Tese propongono un format che rispecchia pienamente il loro spirito ironico e anticonvenzionale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Elio e le Storie Tese live il 31 luglio a Roma

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Primo concerto: Lucio Dalla con gli Stadio all’Appiani di Padova nel 1986. Ultimo concerto: maggio 2025 Clapton. Prossimo concerto: Deep Purple. Visti più volte: Elio e le storie tese (8 volte, la prima al Magia a Milano a inizio 90). Avrei voluto: Hendrix e i Led x.com

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