Rosa Oliva e gli Elio e le Storie Tese sono stati ospiti su La7 durante Propaganda Live. La puntata ha affrontato le riforme legali che riguardano i diritti delle donne italiane e le possibili ripercussioni sulla società. Sono state discusse le modifiche legislative in corso e le implicazioni pratiche di tali cambiamenti. Nessun dettaglio sui contenuti specifici delle riforme o sui nomi coinvolti.

Chi è la donna che ha cambiato i diritti delle donne italiane?. Come cambierà la società grazie alle riforme legali discusse in puntata?. Cosa proporrà Makkox con i suoi tutorial animati durante la serata?. Quali contenuti virali scaleranno la classifica della Social Top Ten?.? In Breve Makkox curerà la grafica e i tutorial animati durante la serata. Esibizioni musicali degli Elio e le Storie Tese e monologhi di Mattiozzi e Gorrasi. Rubrica Social Top Ten con classifica decrescente dalla decima alla prima posizione. Diretta su La7 venerdì 5 giugno 2026 alle ore 21,15. Propaganda Live torna su La7 con un tributo ai settant’anni della e ospiti di rilievo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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