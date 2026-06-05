elio e le storie tese stasera a propaganda live

Stasera, venerdì 5 giugno, Diego Bianchi conduce una nuova puntata di Propaganda Live su La7. Il programma si occupa di attualità, combinando approfondimenti giornalistici, satira e temi civili. La trasmissione, in prima serata, torna con un episodio dedicato a analizzare gli eventi recenti e a offrire commenti su questioni di attualità. Tra gli ospiti e i temi trattati, si prevede spazio per interventi di artisti e commentatori.

Diego Bianchi torna questa sera, venerdì 5 giugno, con un nuovo appuntamento di Propaganda Live, il programma della prima serata di La7 che racconta l’attualità tra approfondimento giornalistico, satira e racconto civile. Anticipazioni e ospiti del 5 giugno 2026. Nella puntata di stasera sarà ospite in studio il gruppo musicale Elio e le Storie Tese, che farà da accompagnamento per l’intera serata. Per il reportage della settimana, Diego Bianchi – a ottant’anni dalla nascita della Repubblica – ha intervistato Rosa Oliva, protagonista di una storica battaglia per i diritti delle donne che aprì alle italiane l’accesso alle carriere pubbliche. Un racconto che intreccia memoria, cittadinanza e democrazia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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