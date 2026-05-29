Lavoro addio stipendio nascosto | dal 2026 scatta l’obbligo UE

Notizia in breve

Dal 2026, in Europa sarà vietato chiedere ai candidati le aspettative salariali. Le aziende dovranno rispettare le fasce retributive stabilite e non potranno offrire compensi nascosti o non dichiarati. Se un'impresa non si adegua, rischia sanzioni e multe. La normativa mira a garantire trasparenza e parità di trattamento nelle negoziazioni salariali. Le nuove regole si applicano anche alle trattative interne e alle promozioni.