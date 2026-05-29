Lavoro addio stipendio nascosto | dal 2026 scatta l’obbligo UE
Dal 2026, in Europa sarà vietato chiedere ai candidati le aspettative salariali. Le aziende dovranno rispettare le fasce retributive stabilite e non potranno offrire compensi nascosti o non dichiarati. Se un'impresa non si adegua, rischia sanzioni e multe. La normativa mira a garantire trasparenza e parità di trattamento nelle negoziazioni salariali. Le nuove regole si applicano anche alle trattative interne e alle promozioni.
? Punti chiave Come cambierà la tua negoziazione salariale dopo il divieto di domande?. Cosa succede se l'azienda non rispetta le nuove fasce retributive?. Chi potrà richiedere ufficialmente i dati sugli stipendi dei colleghi?. Quanto potrà risarcire l'azienda in caso di discriminazione salariale accertata?.? In Breve Divieto assoluto di chiedere informazioni sulla retribuzione passata dei candidati.. Donne nell'UE guadagnano mediamente il 13% in meno rispetto agli uomini.. Aziende con oltre 100 dipendenti comunicheranno il divario salariale dal 2027.. Termine di prescrizione per azioni legali contro discriminazioni di almeno tre anni.. Dal 7 giugno 2026 scatta l’obbligo europeo di indicare la retribuzione negli annunci di lavoro, ponendo fine alla pratica dei colloqui con stipendio nascosto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
CEO Knocked Over A Staff's Files, One Look Up, He Was Completely Lost In Her!
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