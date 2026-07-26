Ecocompattatori Da lunedì attivo il terzo impianto

Da lunedì 27 luglio sarà attivo il terzo ecocompattatore nel quartiere Santa Caterina, a Fermo. Dopo quelli già funzionanti dal 2025 a Campiglione e in viale Trento, questa nuova installazione sarà operativa nel pomeriggio. La rete di ecocompattatori si amplia per favorire il riciclo e la gestione dei rifiuti plastici. La nuova postazione si aggiunge alle altre due già in funzione da tempo, offrendo un punto di raccolta più vicino a diverse zone della città.

Terzo ecocompattatore per Fermo. Dopo quelli già funzionanti dal 2025, rispettivamente a Campiglione ed in viale Trento, da lunedì 27 luglio al pomeriggio sarà operativo anche il terzo nel quartiere santa Caterina. Gli ecocompattatori, nuovi, moderni e funzionali, sono strumenti per riciclare e recuperare le bottiglie in plastica, grazie al progetto Recopet che migliora l’intercettazione delle bottiglie per bevande in Pet di Corepla, il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. Grazie alla collaborazione con il Comune e Fermo Asite, infatti, sono già stati installati sul territorio comunale... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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