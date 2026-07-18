Casa di comunità da lunedì è attivo il Pua

Da lunedì, la Casa di comunità di Recanati ha avviato le attività del Punto unico di accesso (Pua). La struttura, realizzata entro i tempi previsti dal Pnrr, sta sostituendo progressivamente i servizi che erano ospitati nell’ospedale Santa Lucia. La nuova sede rappresenta ora il principale punto di riferimento per i servizi sanitari territoriali nella zona.

La nuova Casa di comunità di Recanati è ormai entrata a pieno nella fase operativa. Completata nei tempi previsti dal Pnrr, la struttura sta progressivamente accogliendo molti dei servizi finora ospitati nell’adiacente ospedale Santa Lucia, diventando il nuovo punto di riferimento della sanità territoriale. L’ultimo trasferimento ha riguardato il Punto Prelievi, che si aggiunge al Punto Salute, all’assistenza domiciliare, agli ambulatori di dermatologia e cardiologia, all’ambulatorio per i bisogni non differibili e alla continuità assistenziale, già attivi nella nuova sede. Da lunedì sarà inoltre operativo il Punto unico di accesso (Pua), realizzato insieme ai servizi sociali del Comune, mentre entro la fine del mese partirà anche l’ambulatorio di Otorinolaringoiatria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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